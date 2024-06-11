Цену на сжиженный газ планируют увеличить с 1 июля
Сегодня, 09:50
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Сегодня, 09:50Сегодня, 09:50
90Фото: Дзен
Предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составит 45 158 тенге (ранее – 40 320 тенге), передаёт BaigeNews. При этом предельная розничная цена незначительно повысится – от 5 до 8 тенге за литр в зависимости от региона.
Соответствующие поправки подготовило Министерство энергетики.
Разработчики объясняют, что такая корректировка цены необходима по причине нерентабельности производства топлива и резкого роста его потребления.
Проекты приказов об установлении оптовой и розничных цен на газ размещены на портале “Открытые НПА” до 17 июня.