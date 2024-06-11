Цену на сжиженный газ планируют увеличить с 1 июля

Предельная оптовая цена за тонну сжиженного нефтяного газа составит 45 158 тенге (ранее – 40 320 тенге), передаёт BaigeNews. При этом предельная розничная цена незначительно повысится – от 5 до 8 тенге за литр в зависимости от региона.

Соответствующие поправки подготовило Министерство энергетики.

Разработчики объясняют, что такая корректировка цены необходима по причине нерентабельности производства топлива и резкого роста его потребления.



Проекты приказов об установлении оптовой и розничных цен на газ размещены на портале “Открытые НПА” до 17 июня.