Центр для детей с расстройством аутистического спектра открыли в Шымкенте

В Шымкенте состоялось открытие центра дневного пребывания для детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями "Қамқорлық", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

В торжественном мероприятии приняли участие вице-министр труда Ербол Оспанов, аким Шымкента Мурат Айтенов, председатель правления ОФ "Қазақстан халқына" Болат Жамишев и представители корпоративного фонда "Samruk- Kazyna Trust".

"В рамках реализации третьего этапа инициативы "Қамқорлық", направленной на развитие инклюзивного общества, с местными исполнительными органами ведётся работа по открытию центров в восьми регионах страны, что позволит дополнительно охватить более тысячи детей. До всех регионов доведена концепция деятельности центров и единая концепция дизайна интерьера (брендбук)", – отметил Ербол Оспанов.

Открытие новых центров создаст условия для получения качественных специальных социальных услуг для детей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

Каждый центр рассчитан на оказание услуг для 125 человек.