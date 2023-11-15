Трёх школьников госпитализировали после наезда авто в Усть-Каменогорске

Авто наехало на несовершеннолетних в Усть-Каменогорске. В результате ДТП трёх школьников госпитализировали в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Автомобиль совершил наезд на школьников возвращавшихся после тренировки. Пешеходов сбили 14 ноября на улице Жибек жолы.