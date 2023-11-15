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Трёх школьников госпитализировали после наезда авто в Усть-Каменогорске

Сегодня, 11:31
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 11:31
Сегодня, 11:31
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Фото: Baigenews.kz

Авто наехало на несовершеннолетних в Усть-Каменогорске. В результате ДТП трёх школьников госпитализировали в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Автомобиль совершил наезд на школьников возвращавшихся после тренировки. Пешеходов сбили 14 ноября на улице Жибек жолы.

"Мальчики в возрасте 13-14 лет шли с тренировки. Двух пострадавших госпитализировали в отделение травматологии, ещё одного — в отделение нейрохирургии", - сообщили в управлении здравоохранения ВКО. 

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