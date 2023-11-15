Трёх школьников госпитализировали после наезда авто в Усть-Каменогорске
Сегодня, 11:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:31Сегодня, 11:31
101Фото: Baigenews.kz
Авто наехало на несовершеннолетних в Усть-Каменогорске. В результате ДТП трёх школьников госпитализировали в больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Автомобиль совершил наезд на школьников возвращавшихся после тренировки. Пешеходов сбили 14 ноября на улице Жибек жолы.
"Мальчики в возрасте 13-14 лет шли с тренировки. Двух пострадавших госпитализировали в отделение травматологии, ещё одного — в отделение нейрохирургии", - сообщили в управлении здравоохранения ВКО.
Самое читаемое
- Ликвидацию более ста истребителей прокомментировали в Минобороны Казахстана
- "Родные Салтанат и подруги не захотели выступить против преступника" - депутат
- Подробности об изнасиловании в управлении полиции Талдыкоргана рассказал адвокат потерпевшей
- Это преступление целой банды Бишимбаева - дядя Салтанат Нукеновой
- "Ауыл аманаты" в Жамбылской области: до конца года будет создано 75 тысяч рабочих мест