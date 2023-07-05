Троих рабочих ударило током во время обрезки деревьев в Павлодаре

Фото: ДЧС Павлодарской области

В Усольском микрорайоне Павлодара при поведении работ по обрезке деревьев, упал подъемник манипулятора, внутри которого были люди, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС региона, на пульт 112 вызов поступил в 09:28. На место выехали 4 спасателя, 4 сотрудника центра медицины катастроф, службы 102 и 103.

Выяснилось, что при проведении работ по обрезке деревьев люлька манипулятора коснулась линий электропередач в следствие чего трое человек были поражены электрическим током и госпитализированы в больницу.