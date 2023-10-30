Три человека погибли в ДТП на трассе Самара – Шымкент

В результате столкновения двух легковых авто на трассе Самара – Шымкент погибли три человека, два пассажира с различными травмами госпитализированы в районную больницу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"34-летний водитель автомашины Kia Rio, гражданин Таджикистана, двигаясь со стороны границы ЗКО, в направлении п.Кобда Актюбинской области на 606 км трассы Самара – Шымкент, допустил столкновение с автомашиной Chevrolet Captiva, под управлением 31-летнего гражданина Узбекистана", - сообщили в полиции.

По информации ведомства, в результате ДТП оба водителя и пассажир погибли на месте происшествия. Также двое пассажиров транспортных средств с различными травмами госпитализированы в районную больницу п.Кобда.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК.