Тратить деньги коррупционеров на ремонт ТЭЦ в Казахстане предложил депутат

Депутат мажилиса Едиль Жанбыршин высказался о возврате выведенных из страны активов. Он предлагает тратить эти деньги не только на соцобъекты, но и на строительство объектов энергетики и модернизацию ветхого оборудования и сетей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Жанбыршин отметил, что по международным рейтингам Казахстан входит в число 20 стран мира по устойчивому отмыванию капитала за рубежом.

"По данным многих экспертов за последние 30 лет из РК выведено около 200 миллиардов долларов. Это почти в четыре раза больше средств в Нацфонде… Очень актуальным вопросом является постоянное бесперебойное водо-, электо- и теплоснабжение социальных и производственных объектов, а также жителей регионов. Нынешнее состояние наших энергетических объектов не выдерживает критики. На некоторых объектах износ оборудования достиг 100 процентов. Износ электрических сетей в среднем составляет 66 процентов", - сказал мажилисмен.

Он напомнил, что уже в этом году из резерва бюджета на ликвидацию последствий аварии на ТЭЦ Экибастуза выделено 7,4 миллиарда тенге, для МАЭК – 4,9 миллиарда тенге, ТЭЦ Риддера – 7,2 миллиарда тенге.

"Необходимо значительное финансирование для полного обновления изношенного энергетического оборудования, строительства новой энергетической мощности объемом 14 ГВт, что было поручено в предыдущем Послании президента. Это невозможно реализовать путём повышения тарифа, нагрузки на население или через бюджет, ведь большинство наших граждан едва сводят концы с концами, а возможности бюджета ограничен", - заявил Жанбыршин.

Он отметил, что недавно в СМИ опубликована информация о возврате в Казахстан 837,4 миллиарда тенге.

"Это немалые средства, так как на ремонт энергетических центров четырех вышеуказанных городов из бюджетного резерва израсходовано 21,5 миллиарда тенге. Необходимо тратить средства не только на соцобъекты, но и вкладывать их в строительство стратегических объектов, в том числе объектов энергетики, и модернизацию ветхого оборудования и сетей", - предложил депутат.

Мажилисмен также считает возможным использовать возвращённые активы для открытия новых предприятий в регионах, где растёт безработица.