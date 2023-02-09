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Иллюстративное фото Сегодня, 21:57
228
Сегодня, 21:57
228
Фото: Иллюстративное фото

Трассы закрыты в трёх областях Казахстана

Из-за сложных погодных условий закрыты трассы в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

Для всех видов автотранспорта ограничение введено на дорогах:

  • "Алматы-Усть-Каменогорск" км. 25-67, уч. с.Байсерке-г.Конаев;
  • "Алматы-Шелек-Хоргос" км. 25-136, уч. п.Арман-с.Байсеит;
  • "Алматы-Ташкент-Термез" км. 534-593, уч. с.Айша-Биби-гр.Туркестанской обл;
  • "Алматы-Ташкент-Термез" км. 593-652, уч. гр.Жамбылской обл.-п.Машат;
  • "Алматы-Усть-Каменогорск" км. 16-25, уч. с.Первомайка-с.Отеген-Батыр.
  • "Обход перевала Кордай" км 159-238.
    Движение осуществляется через старый перевал Кордай.

На республиканской сети дорог работает 515 единиц техники и 980 специалистов.

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#непогода #трасса #Казавтожол
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:57
228
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