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  • Трансформация КТЖ и улучшение дорог: в МИИР рассказали, как будут исполнять поручения Президента
BaigeNews.kz Сегодня, 11:46
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Фото: BaigeNews.kz

Трансформация КТЖ и улучшение дорог: в МИИР рассказали, как будут исполнять поручения Президента

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства РК рассказал, как будут выполнять поручение Президента о трансформации КТЖ и улучшать состояние дорог, передает BaigeNews.kz

Для трансформации АО "НК "КТЖ" в национальную транспортно-логистическую компанию предлагается кооперация с мировыми транспортно-логистическими компаниями и создание единого единого цифрового коридора. Это обеспечит бесшовный обмен перевозочными документами, доступ к международным рынкам.

Министр также сообщил о необходимости создания внешних терминальных сетей в портах Ирана, Азербайджана, Грузии и Турции и усиления госрегулирования в операционной деятельности КТЖ.

Для улучшения состояния дорог предлагается усилить персональную ответственность, цифровизацию строительного процесса. Кроме того, министр сообщил о необходимости развития науки и совершенствования нормативной базы.

В Послании народу Касым-Жомарт Токаев также отметил нехватку дорожного битума на внутреннем рынке.

"Общая потребность битума на всех автодорожных проектах составляет 1,1 миллиона тонн в год при максимальной возможности четырёх заводов один миллион тонн в год.

В разгар строительного сезона заводы приостанавливают производство до одного месяца, что влияет на отставание от графиков производства работ до двух месяцев", – сообщил Ускенбаев.

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Сегодня, 11:46
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Зарина Козова Журналист

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