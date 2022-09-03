Трансформация КТЖ и улучшение дорог: в МИИР рассказали, как будут исполнять поручения Президента

Фото: BaigeNews.kz

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства РК рассказал, как будут выполнять поручение Президента о трансформации КТЖ и улучшать состояние дорог, передает BaigeNews.kz

Для трансформации АО "НК "КТЖ" в национальную транспортно-логистическую компанию предлагается кооперация с мировыми транспортно-логистическими компаниями и создание единого единого цифрового коридора. Это обеспечит бесшовный обмен перевозочными документами, доступ к международным рынкам.

Министр также сообщил о необходимости создания внешних терминальных сетей в портах Ирана, Азербайджана, Грузии и Турции и усиления госрегулирования в операционной деятельности КТЖ.

Для улучшения состояния дорог предлагается усилить персональную ответственность, цифровизацию строительного процесса. Кроме того, министр сообщил о необходимости развития науки и совершенствования нормативной базы.

В Послании народу Касым-Жомарт Токаев также отметил нехватку дорожного битума на внутреннем рынке.