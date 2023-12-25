Тракторист насмерть сбил мужчину на лошади в Павлодарской области

В Павлодарской области два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.

По информации областного департамента полиции, в степном массиве Кызылтауского сельского округа Баянаульского района водитель трактора МТЗ-92, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при работе ковшом сбил мужчину, который был верхом на лошади. В результате мужчина от полученных травм скончался на месте.

В этот же день на 18-м километре автодороги Беловка – Калкаман водитель Toyota Land Cruiser-100 наехал на пешехода, который от полученных травм скончался.

По фактам ДТП полицейские начали расследование, назначили судебно-медицинские экспертизы.