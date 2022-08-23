Товарооборот Казахстана с Россией продолжает расти — статистика

Фото: cronos.asia

За первое полугодие 2022 года объём товарооборота Казахстана с Россией достиг 11,6 миллиарда долларов США, реальный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил пять процентов. При этом доля РФ от общего объёма товарооборота РК за год уменьшилась с 23,7 до 18,3 процента, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

На экспорт из Казахстана в Россию приходится лишь 29,1 процента от товарооборота с Россией. Так, объём экспорта за январь — июнь 2022 года составил 3,4 миллиарда долларов, реальный рост — полпроцента.

В свою очередь, импорт из России в Казахстан за год вырос на семь процентов, до 8,3 миллиарда долларов. Доля России от общего объёма импорта Казахстана за год уменьшилась, при этом она всё ещё составляет внушительные 38,5 процента.

Больше всего из РК в РФ за январь — июнь 2022 года экспортировали продуктов неорганической химии, неорганических или органических соединений драгоценных металлов, радиоактивных элементов или изотопов: 448,8 тысяч тонн на сумму 574,7 миллиона долларов. Следом идут плоский прокат из железа, нелегированной и легированной, нержавеющей стали на сумму 400,3 миллиона долларов, а также железные руды и концентраты, включая обожжённый пирит, на сумму 217,3 миллиона долларов.

В количественном выражении за январь —июнь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го из РК в РФ экспортировали:

в 3,5 раза больше тракторов;

в 2,6 раза больше шлаковаты, минеральной силикатной ваты;

в 2,1 раза больше санитарно-технических изделий из керамики,

искусственного корунда, оксида алюминия и гидроксида алюминия.

Из РФ в РК за январь — июнь 2022 года больше всего импортировали прутков из железа, нелегированной и легированной, нержавеющей стали: 333,3 тысячи тонн на сумму 261,8 миллиона долларов. Следом идут трубы из чёрных металлов, включая чугунные (159,1 тысячи тонн на сумму 202,8 миллиона долларов), а также плоский прокат из железа, нелегированной и легированной, нержавеющей стали (133,9 тысячи тонн на сумму 159,8 миллиона долларов).