Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


akorda.kz Сегодня, 20:59
111
Фото: akorda.kz

Токаев возложил венок к могиле Гейдара Алиева

Находящийся с визитом в Баку Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев почтил память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава Казахстана также возложил цветы на могилу Зарифы Алиевой, супруги Гейдара Алиева.

Затем Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Вечному огню на Аллее шахидов, возведенной в память о героических сынах азербайджанского народа, павших в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность страны.

 

Ранее сообщалось о том, что Токаев поручил назвать в честь Гейдара Алиева другую улицу в Нур-Султане.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#политика #Касым-Жомарт Токаев #Баку #Акорда
Сегодня, 20:59
111
Журналист

Рекомендуем

Наверх