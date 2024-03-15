Токаев: Предстоит построить и реконструировать 12 тысяч км автодорог

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил построить и реконструировать 12 тысяч км автодорог, передаёт BaigeNews.kz.

"Мощный импульс развитию экономики придаст строительство и реконструкция дорожной сети страны. Предстоит охватить работами не менее 12 тысяч километров автомобильных дорог. В результате существенно улучшится транспортная доступность населенных пунктов, вырастет деловая активность и социальная мобильность людей.

Правительству следует значительно увеличить уровень газификации населенных пунктов и модернизировать не менее 1700 километров сетей. Это обеспечит доступ к голубому топливу для более чем 300 тысяч граждан. При реализации этих инфраструктурных инициатив надо в полной мере задействовать возможности местного бизнеса и отечественных предприятий", - сказал Токаев на Национальном курултае в Атырау.