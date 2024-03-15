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Токаев: Предстоит построить и реконструировать 12 тысяч км автодорог

Сегодня, 17:40
АВТОР
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Акорда Сегодня, 17:40
Сегодня, 17:40
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил построить и реконструировать 12 тысяч км автодорог, передаёт BaigeNews.kz.

"Мощный импульс развитию экономики придаст строительство и реконструкция дорожной сети страны. Предстоит охватить работами не менее 12 тысяч километров автомобильных дорог. В результате существенно улучшится транспортная доступность населенных пунктов, вырастет деловая активность и социальная мобильность людей.

Правительству следует значительно увеличить уровень газификации населенных пунктов и модернизировать не менее 1700 километров сетей. Это обеспечит доступ к голубому топливу для более чем 300 тысяч граждан. При реализации этих инфраструктурных инициатив надо в полной мере задействовать возможности местного бизнеса и отечественных предприятий", - сказал Токаев на Национальном курултае в Атырау.

Президент подчеркнул, что для обеспечения поступательного экономического роста важно использовать все конкурентные преимущества. Предстоит предпринять решительные шаги, чтобы превратить Казахстан в один из ключевых транзитных хабов Евразии, сказал Токаев.

"Недавно мы запустили транспортно-логистический центр в городе Сиане. Этот перспективный казахстанско-китайский проект был реализован в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь". И буквально на этой неделе в Азербайджан из города Сианя прибыл первый контейнерный поезд. Новый логистический центр позволит существенно увеличить грузопоток через Транскаспийский международный транспортный маршрут", - сказал Токаев.

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