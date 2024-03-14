Токаев поздравил казахстанцев с праздником Амал
Сегодня, 09:17
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Сегодня, 09:17Сегодня, 09:17
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Амал, передаёт BaigeNews.
Свое поздравление глава государства опубликовал на странице в социальной сети Х:
"Поздравляю всех с предвестником Наурыза – Амал күні! Его празднование – это исконная традиция, которая возрождает древние народные обычаи и является неотъемлемой частью нашей культуры. В этот день на первый план выходят наши национальные ценности и самобытность. Пусть новый год принесет всем счастье и благополучие!", - написал он.