2023-й стал для Казахстана годом больших достижений и непростых испытаний — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к соотечественникам с новогодним обращением, передаёт BaigeNews.kz.



По его словам, уходящий 2023 год стал для нашей страны годом больших достижений и непростых испытаний.

Президент перечислил достижения страны в 2023 году.

"В этом году численность населения Казахстана перешагнула знаменательный рубеж, достигнув 20 миллионов человек. Это была долгожданная и воодушевляющая новость для всех нас. Рост населения – залог мощи и процветания государства, а счастливая семья – основа благополучия страны.

Казахстан неуклонно движется своим стратегическим курсом устойчивого прогресса. Благодаря сплочённости, упорному труду всех граждан мы воплотили в жизнь масштабные реформы на пути обновления и модернизации, укрепили фундамент нашего государства.

Мы провозгласили ключевой задачей государственной политики обеспечение верховенства закона и порядка, приняв конкретные меры в этом направлении. Запущены крупные проекты в сферах образования и здравоохранения, начат переход к новой экономической модели, основанной на принципах справедливости. Все эти важные шаги нацелены на повышение качества жизни граждан.

Привлечены миллиарды долларов иностранных инвестиций, в результате чего открыты необходимые стране предприятия, созданы новые рабочие места. Всестороннюю поддержку получил малый и средний бизнес, который является главной движущей силой национальной экономики.

Продолжается работа по возврату незаконно приобретенных экономических активов. Возвращенные государству средства уже идут на благо народа, к примеру, на строительство школ. Добросовестным аграриям будут переданы не используемые долгие годы миллионы гектаров земельных угодий.

Созидательный потенциал нашей нации нашёл своё воплощение в трудовых подвигах рабочих, инженеров, фермеров и крестьян, беззаветной службе Родине военнослужащих и сотрудников сил правопорядка, успешных проектах предпринимателей, общественно полезных трудах ученых, творчестве деятелей культуры. Сегодня истинными героями нашего времени стали профессионалы своего дела – педагоги, медицинские работники и все люди труда.

Пример солидарности и взаимной поддержки показали добрые дела волонтёров, меценатов, героические поступки спасателей и просто неравнодушных граждан.

Мы начали важную работу по формированию новой общественной этики, продвижению в обществе ценностей труда и культа знаний, развитию креативной экономики.

Наряду с профессиональным в стране активно развивается массовый спорт. Особенно важно, что все больше детей стало заниматься физической культурой. Поэтому в городах и селах нашей страны сейчас возводятся новые спортивные объекты.

Благодаря сбалансированному, конструктивному внешнеполитическому курсу Казахстан укрепил свои позиции на международной арене в полном соответствии с долгосрочными национальными интересами. Одним словом, уходящий год был отмечен впечатляющими успехами, яркими моментами и важными событиями. В целом экономика Казахстана выросла на 4,9 процента. Мы вместе занялись решением многих наболевших проблем, тем самым придав новый импульс развитию страны.

Мы твердо встали на путь созидания Справедливого Казахстана – государства равных возможностей для всех. Проведенные реформы уже начали приносить свои плоды, и я благодарен всем согражданам за вклад в общее дело", - отметил Токаев.