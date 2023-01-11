Токаев похвалил акима Акмолинской области

Фото: akorda.kz

Глава государства принял акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёт об итогах социально-экономического развития региона за 2022 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как сообщил Маржикпаев, отмечается положительная динамика роста в ряде отраслей экономики региона. В частности, в сфере сельского хозяйства благодаря мерам господдержки объём валовой продукции впервые превысит отметку в один триллион тенге. Объём производства промышленной продукции составил порядка 1,4 триллиона тенге. Сохраняется рост инвестиций в основной капитал. Во всех сферах экономики создано свыше 22 тысяч новых рабочих мест, из них постоянных 16 тысяч.

Президента также проинформировали о ходе отопительного сезона, строительстве ТЭЦ в Кокшетау, реализации ряда инфраструктурных проектов, развитии пристоличных регионов, а также продвижения сферы туризма.

Глава государства поручил обеспечить дальнейшее исполнение социально-экономических показателей региона и продолжить работу по повышению благосостояния жителей области.