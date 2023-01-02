Токаев подписал закон о растительном мире

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О растительном мире", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Также сообщается, что президент подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного мира и особо охраняемых природных территорий".

Тексты этих законов публикуется в печати.

Напомним, 2 января глава государства подписал ряд важных документов, в том числе: Указ по вопросам деятельности Конституционного Суда Республики Казахстан и его Аппарата и "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления страны", согласно которому канцелярия премьер-министра теперь будет называться "Аппарат правительства Республики Казахстан".

Кроме того, указом президента реорганизовано Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. Ведомство теперь будет называться Министерством экологии и природных ресурсов. Ответственность за геологическое изучение недр, воспроизводство минерально-сырьевой базы передадут в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.