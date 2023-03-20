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akorda.kz Сегодня, 10:03
253
Сегодня, 10:03
253
Фото: akorda.kz

Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 10:03
253
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