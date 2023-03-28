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Токаев подписал конституционные поправки о судебной системе и статусе судей Сегодня, 10:01
139
Сегодня, 10:01
139

Токаев подписал конституционные поправки о судебной системе и статусе судей

Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Конституционного закона опубликован в печати.

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Сегодня, 10:01
139
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