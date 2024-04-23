Токаев поблагодарил Ш.Мирзиёева за оказанную помощь в связи с паводками в Казахстане

Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передаёт BaigeNews.



Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с паводками в ряде регионов Казахстана.



Президенты обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства, а также реализацию ранее достигнутых договоренностей. Подчеркнуто динамичное развитие двусторонних отношений и кооперации на региональном уровне.



Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.