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Токаев поблагодарил Ш.Мирзиёева за оказанную помощь в связи с паводками в Казахстане

Сегодня, 12:01
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Токаев поблагодарил Ш.Мирзиёева за оказанную помощь в связи с паводками в Казахстане Сегодня, 12:01
Сегодня, 12:01
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Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передаёт BaigeNews.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с паводками в ряде регионов Казахстана.

Президенты обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства, а также реализацию ранее достигнутых договоренностей. Подчеркнуто динамичное развитие двусторонних отношений и кооперации на региональном уровне.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

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