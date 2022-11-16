Токаев ответил тем, кто "представляет усилия по модернизации Казахстана как ограничение реформы"

В Алматы на встрече с общественностью города Касым-Жомарт Токаев ответил тем, кто пытается представить усилия руководства страны по модернизации Казахстана как якобы ограничение реформы и убедить в этом зарубежных политиков и экспертов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Благодаря общенациональному диалогу, активности гражданского общества мы осуществили масштабные политические преобразования. Было реализовано четыре пакета политических реформ. Принят кардинально новый закон о мирных собраниях. Введена выборность сельских акимов, запланирован переход к выборности глав районов. Упрощены условия для создания партий и снижен порог для прохождения в Мажилис. Введена 30-процентная квота в избирательных списках для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями. И все это было лишь малой частью реализованных инициатив, направленных на вовлечение граждан в принятие государственных решений, формирование честных и справедливых "правил игры", искоренение любых форм фаворитизма. Мы последовательно воплощаем в жизнь масштабные политические преобразования, осуществляем реформы в экономике и социальной сфере. Эти реформы пользуются поддержкой международного сообщества. Абсолютно неправы те, кто пытается представить наши усилия по модернизации Казахстана как якобы ограничение реформы и убедить в этом зарубежных политиков и экспертов. В действительности, проделана очень большая работа. Во всем мире признают, что Казахстан обрел новое содержание и облик. И в этом нет никакого преувеличения. Самое главное это, то что реформы получат дальнейшее развитие. Казахстан будет динамично развиваться и избавится от всех застойных явлений", - заявил президент.