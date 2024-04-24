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Токаев сменил заместителей в Ассамблее народа Казахстана

Сегодня, 09:00
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пресс-служба Акорды Сегодня, 09:00
Сегодня, 09:00
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Фото: пресс-служба Акорды

Распоряжениями Главы государства Исмаилов Акбаржон Яхияхожаевич и Дяк Аурика Георгиевна освобождены от должностей заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана. 

Распоряжениями Главы государства Буларов Лугмар Харкиевич и Шин Юрий Германович назначены заместителями Председателя Ассамблеи народа Казахстана.

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