Токаев сменил заместителей в Ассамблее народа Казахстана
Сегодня, 09:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:00Сегодня, 09:00
132Фото: пресс-служба Акорды
Распоряжениями Главы государства Исмаилов Акбаржон Яхияхожаевич и Дяк Аурика Георгиевна освобождены от должностей заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана.
Распоряжениями Главы государства Буларов Лугмар Харкиевич и Шин Юрий Германович назначены заместителями Председателя Ассамблеи народа Казахстана.
Самое читаемое
- О наличии у Бишимбаева детской травмы отвержения рассказала семейный психолог
- Версия Бишимбаева о том, что Салтанат страдала психическим расстройством, полностью разбита - адвокат
- Бишимбаев просил домработницу следить за своей супругой во время их расставаний
- "Мы ни с кем не связаны": Собчак пояснила свое появление на суде по делу Бишимбаева
- Стало известно, о чём Бишимбаев переписывался с ясновидящей в день смерти Нукеновой