Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину

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Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о кончине бывшего Председателя Китайской Народной Республики Цзян Цзэминя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды "БОРТ №1".

"Мы все хорошо знаем Цзян Цзэминя как выдающегося сына своей страны, самоотверженно служившего во имя процветания Китая и повышения авторитета страны в международном сообществе. Его светлый образ как выдающейся личности, внесшей значительный вклад в упрочение уз дружбы между Казахстаном и КНР, навсегда останется в памяти наших народов", – говорится в телеграмме.

Президент выразил соболезнования от имени народа Казахстана и от себя лично родным и близким Цзян Цзэминя и всему китайскому народу.