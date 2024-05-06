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Токаев наградил электрослесаря, который самостоятельно ликвидировал задымление на шахте имени Костенко

Вчера, 09:06
АВТОР
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Токаев наградил электрослесаря, который самостоятельно ликвидировал задымление на шахте имени Костенко Вчера, 09:06
Вчера, 09:06
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Указом главы государства за самоотверженный и плодотворный труд орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени награжден Косанов Айбар Бекболатулы – электрослесарь подземного участка шахты имени Костенко акционерного общества "Qarmet", передаёт BaigeNews.

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