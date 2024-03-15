Токаев: Казахстан должен стать территорией тотальной цифровизации
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Казахстан должен стать территорией тотальной цифровизации и ускоренного развития искусственного интеллекта. Об этом на заседании Национального курултая сказал президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.
"Хочу выделить такие ценности, как созидание и новаторство, которые являются залогом конкурентоспособности нашей нации в быстро меняющемся мире. Для построения прогрессивного государства необходимо, чтобы наши граждане воплощали в себе стремление к созиданию и инновационное мышление. Именно поэтому мы планомерно укореняем в обществе культ знаний, последовательно развиваем образование и науку.
Опираясь на человеческий капитал, мы сможем реализовать все намеченные нами масштабные преобразования. Наша страна богата талантами, которые благодаря нестандартным подходам и смелым решениям добиваются успеха в самых разных сферах. В последние годы стремительный рост показывает креативная индустрия", - сказал Токаев.
Огромный созидательный потенциал нашей нации находит свое выражение в кино, музыке, литературе, а также в совершенно новых направлениях искусства. Уверен, креативная индустрия станет одной из важнейших точек экономического прогресса страны.
"Мы шаг за шагом приближаемся к постиндустриальной модели общества, главной движущей силой которой являются идеи и инновации. Нам предстоит построить экономику знаний, основанную на передовых технологиях. Казахстан должен стать территорией тотальной цифровизации и ускоренного развития искусственного интеллекта. Это наша стратегическая задача. Данная технология уже в ближайшем будущем кардинально преобразит мир.
Мы должны во всем соответствовать прогрессивным стандартам современной цивилизации цифровых номадов. Считаю, что в этой сфере у нас, в силу потенциала, менталитета и таланта нашей молодежи, есть реальные шансы на "казахстанский прорыв". Где-где, но именно здесь нужно не бояться действовать масштабно и амбициозно", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
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