Токаев: Казахстан должен стать территорией тотальной цифровизации

Казахстан должен стать территорией тотальной цифровизации и ускоренного развития искусственного интеллекта. Об этом на заседании Национального курултая сказал президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Хочу выделить такие ценности, как созидание и новаторство, которые являются залогом конкурентоспособности нашей нации в быстро меняющемся мире. Для построения прогрессивного государства необходимо, чтобы наши граждане воплощали в себе стремление к созиданию и инновационное мышление. Именно поэтому мы планомерно укореняем в обществе культ знаний, последовательно развиваем образование и науку.



Опираясь на человеческий капитал, мы сможем реализовать все намеченные нами масштабные преобразования. Наша страна богата талантами, которые благодаря нестандартным подходам и смелым решениям добиваются успеха в самых разных сферах. В последние годы стремительный рост показывает креативная индустрия", - сказал Токаев.

Огромный созидательный потенциал нашей нации находит свое выражение в кино, музыке, литературе, а также в совершенно новых направлениях искусства. Уверен, креативная индустрия станет одной из важнейших точек экономического прогресса страны.