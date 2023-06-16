Токаев дал поручения по обеспечению военной безопасности страны

Под председательством главы государства состоялось очередное заседание Совета Безопасности, передаёт BaigeNews.kz. На заседании были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения военной безопасности страны.

Отметим, председатель Совета Безопасности заслушал доклады руководителей ряда заинтересованных государственных органов.



Советом Безопасности рассмотрен проект Концепции перевооружения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года.



Кроме того, выработаны системные меры по отдельным вопросам в области оборонной промышленности, государственного оборонного заказа, оборота вооружения и военной техники, развития инфраструктуры объектов обороны.



По итогам заседания президентом дан ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию системы обеспечения военной безопасности государства.