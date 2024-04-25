Токаев: Благодаря единству и сплоченности мы справляемся с возникающими вызовами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", рассказал, как казахстанский народ справляется с возникающими трудностями, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Все государства рано или поздно проходят через различные испытания, переживая коренную, и нередко болезненную, трансформацию. Сегодня и мы приобретаем свой бесценный опыт глубокой модернизации, учимся вместе справляться со всеми трудностями, оперативно и сообща действовать в сложной обстановке. Раньше мы часто говорили о закаливших нас тяжелых девяностых. Сейчас многие уже не помнят те времена", - отметил Токаев.

Президент считает, что в последние годы наша страна переживает новую историю преодоления невероятных трудностей. Но благодаря единству и сплоченности мы справляемся с возникающими вызовами и становимся только сильнее, считает он.