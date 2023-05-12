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Тогызкумалак или байга: какие национальные игры казахстанцы любят больше всего
В министерстве культуры и спорта назвали топ-5 самых популярных национальных видов спорта в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Байга заняла пятое место в рейтинге восстребованности у казахстанцев. Скачки - это национальный вид спорта с большой аудиторией, который дарит незабываемые впечатления. Сегодня в стране действуют 753 кружка по подготовке наездников. В них около 21 тысячи детей познают все тонкости этого национального спорта.
Асык ату - на четвёртом месте. Это одна из старейших казахских национальных игр. Она развивает у детей ловкость, скорость и меткость. В Казахстане 2237 кружков по асык ату. В них занимаются более 77 тысяч человек.
Кокпар, как ни удивительно, стоит на третьем месте приоритетов у казахстанцев среди национальных видов спорта, несмотря на то, что эта игра всегда собирает полные трибуны зрителей.
"Кокпар является одним из ведущих национальных видов спорта, как по числу зрителей, так и по количеству участников. В стране этой дисциплиной занимаются более 78 тысяч человек. Есть 916 кружков, в которых они тренируются и оттачивают свои навыки", - сообщили в пресс-службе МКС.
На втором месте - казакша курес. В народе всегда очень популярны боевые виды спорта. Поэтому казакша курес занимает лидирующие позиции по числу участников и болельщиков. На сегодняшний день по всей стране функционируют 4427 кружков казакша курес. В них систематически занимаются около 159 тысяч человек.
Самым популярным национальным видом спорта в стране является тогызкумалак, считают в министерстве культуры и спорта.
"Интеллектуальная игра, развивающая мышление человека и смекалку, доступна всем независимо от возраста. В Казахстане насчитывается 6856 кружков по тогызкумалак. В них регулярно занимаются около 207 тысяч человек", - сообщили в ведомстве.
В 2022 году количество казахстанцев, систематически занимающихся национальными видами спорта, превысило 580 тысяч человек. А количество кружков по национальным видам спорта достигло 16 555.
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