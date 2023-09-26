  • 27 Сентября, 04:01
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Тело утонувшего рыбака нашли спасатели Актау

Вчера, 17:40
АВТОР
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24.kz Вчера, 17:40
Вчера, 17:40
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Фото: 24.kz

Спасатели нашли тело мужчины утонувшего в водоканале "Шора" два дня назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

В 12:08 сегодня, 26 сентября, водолазы обнаружили и извлекли тело мужчины 1993 года, которое находилось на глубине пяти метров и на расстоянии 400 метров от берега, в районе водного канала "Шора".

По информации ДЧС Мангистауской области, мужчина предположительно утонул во время подводной охоты.

В поисково-спасательной операции участвовали 10 спасателей, 3 единицы специализированной техники, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и волонтеры поискового движения Lider.kz.

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