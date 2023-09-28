Тайник с сигаретами на миллион тенге нашли в кондиционере автобуса в Хоргосе

Тайник с контрабандными сигаретами обнаружили таможенники в кондиционере автобуса, следовавшего из КНР в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

"Сотрудниками таможенного поста МЦПС "Хоргос" и пограничной службы КНБ при проведении таможенного контроля автобуса марки "ISUZU TURQUIOSE" под управлением гражданина Казахстана, следовавшего из КНР, в салоне выявлены табачные изделия марки MOND - 299 блоков или около трёх тысяч пачек. Предварительный расчёт подлежащих уплате таможенных платежей и налогов по товару составил 1,1 миллиона тенге", - сообщили в ведомстве.

Согласно установленным нормам одному физическому лицу разрешается провозить 200 сигарет или один блок.

Контрабандный товар помещён на склад временного хранения. В отношении виновного лица проводятся мероприятия по привлечению к административной ответственности и направлению материалов дела в суд.

За подобные правонарушения грозит штраф в размере 25 МРП с конфискацией товаров.