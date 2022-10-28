Тайник с оружием обнаружили на даче в Талдыкоргане

Фото: polisia.kz

На окраине одного из дачных массивов Талдыкоргана полицейские совместно с оперативниками ДКНБ выявили крупный ружейный тайник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Polisia.kz.

На месте изъяты карабин Сайга, обрез комбинированного ружья ИЖ-56, сигнальные револьвер и пистолет, а также более 100 патронов различного калибра, 13 гильз, наручники и кабура.

По факту начато уголовное расследование. Оружие направлено на экспертизу.