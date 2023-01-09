Тайланд отменил требование о вакцинации от коронавируса

Фото: omore.city

Таиланд отменил анонсированное ранее требование о вакцинации для въезда туристов. Об этом сообщил министр здравоохранения королевства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Напомним, в минувшую субботу власти Таиланда объявили об ужесточении коронавирусных мер. Так, с сегодняшнего дня все пассажиры старше 18 лет, прибывающие на территорию государства, должны были вновь предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о выздоровлении, либо медотвод.

Однако власти туристической страны решили отменить своё решение, ссылаясь на "достаточный уровень иммунизации в мире". Непривитым гражданам по-прежнему разрешен въезд без ограничений.

Не исключено, что на отмену решения повлиял риск потерять значительные доходы от туризма в случае резкого снижения турпотока.



