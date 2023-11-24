Таксиста взяли в заложники в Алматы и требовали выкуп

В грабеже подозревают алматинцев, силой удерживавших таксиста и требовавших у его родственников выкуп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Накануне на пульт “102” позвонила алматинка и сообщила, что неизвестные насильно удерживают её брата, занимающегося частным извозом, и требуют от родственников 500 тысяч тенге.