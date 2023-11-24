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Таксиста взяли в заложники в Алматы и требовали выкуп

Сегодня, 20:31
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 20:31
Сегодня, 20:31
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Фото: polisia.kz

В грабеже подозревают алматинцев, силой удерживавших таксиста и требовавших у его родственников выкуп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Накануне на пульт “102” позвонила алматинка и сообщила, что неизвестные насильно удерживают её брата, занимающегося частным извозом, и требуют от родственников 500 тысяч тенге.

"Оперативным дежурным передана ориентировка на автомобиль Chevrolet. Искомая машина блокирована патрульным экипажем “Буран-307” в микрорайоне Жулдыз. В салоне находится 23-летний таксист и двое подозреваемых, 35 и 38 лет. Один из них пытался скрыться. Но был задержан и вместе с другим соучастником преступления взят под стражу. Оба фигуранта ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Сейчас их действия квалифицируются по части 2 статьи 191 УК РК. Таксист был цел и невредим", – рассказал начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев. 

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