Таинственно пропавшего мальчика нашли полицейские в Кызылорде

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В полицию города обратился местный житель с заявлением о том, что утром игравший во дворе 7-летний сын пропал при неизвестных обстоятельствах, а их самостоятельные поиски не увенчались успехом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



В поисках ребенка задействованы личный состав и сотрудники отделения ювенальной полиции Аксайского ОП УП города, ДЧС, солдаты Нацгвардии и волонтеры.



Полицейские объехали город на автомашинах, участковые инспекторы полиции обыскали все улицы, прочесали всю местность. В результате проведенных оперативно-поисковых мероприятий малыш обнаружен возле автомойки на окраине города.



Стражи порядка ребенка передали его родителям.

Отец малыша поблагодарил сотрудников полиции, всех участников поисковых мероприятий за профессионализм и оперативность.