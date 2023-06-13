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  • Таинственно пропавшего мальчика нашли полицейские в Кызылорде
pixabay.com Сегодня, 07:15
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Сегодня, 07:15
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Фото: pixabay.com

Таинственно пропавшего мальчика нашли полицейские в Кызылорде

В полицию города обратился местный житель с заявлением о том, что утром игравший во дворе 7-летний сын пропал при неизвестных обстоятельствах, а их самостоятельные поиски не увенчались успехом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В поисках ребенка задействованы личный состав и сотрудники отделения ювенальной полиции Аксайского ОП УП города, ДЧС, солдаты Нацгвардии и волонтеры.

Полицейские объехали город на автомашинах, участковые инспекторы полиции обыскали все улицы, прочесали всю местность. В результате проведенных оперативно-поисковых мероприятий малыш обнаружен возле автомойки на окраине города.

Стражи порядка ребенка передали его родителям.
Отец малыша поблагодарил сотрудников полиции, всех участников поисковых мероприятий за профессионализм и оперативность.

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Сегодня, 07:15
94
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