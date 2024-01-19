Таблетки для похудения едва не убили жительницу Мангистауской области

Попытка стать стройнее чуть не стоила жизни 30-летней жительнице Мангистауской области. У неё почти остановилось сердце. Врачи считают, что в этом виноваты таблетки для похудения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

"В норме фракции сердца, то есть сократительная способность сердца, составляет 60 процентов и выше, а у неё при поступлении, по данным УЗИ, фракция выбросов была где то 6-10. Это 6-7-кратное снижение функции. Мы пришли к выводу, что это связано с принятием препарата для похудения "Молекула". Мы начали изучать этот препарат, отправили на экспертизу. В составе выявлено вредное вещество "сибутрамин". Он снижает функцию сердца", - сообщил кардиохирург Мангистауской областной больницы Абунасыр Суханов.

11 дней понадобилось врачам, чтобы стабилизировать состояние пациентки. Её подключали к аппаратам искусственной поддержки работы органов.