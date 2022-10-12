Супруги казахстанских дипломатов смогут устроиться на работу в Швейцарии

Фото: pixabay.com

Супруги казахстанских дипломатов смогут устроиться на работу в Швейцарии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса парламента РК.

Депутаты ратифицировали Соглашение между правительством Казахстана и Швейцарским Федеральным Советом, по которому члены семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений смогут устраиваться на оплачиваемую работу.

Документ также определяет порядок оформления запроса на получение разрешения на работу и условия прекращения его действия, регламентирует вопросы отзыва у членов семей сотрудников представительств иммунитета от уголовной, гражданской и административной ответственности.