Султан Камалетдинов стал первым заместителем министра обороны Казахстана

Султан Камалетдинов назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Султан Камалетдинов родился 12 февраля 1965 году в селе Зеленга Володарского района Астраханской области. В 1986 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 1997-м – Военную академию бронетанковых войск. В 2010-м – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Воинское звание: генерал-лейтенант (2020).

Владение языками: казахский, русский

Награжден орденом "Даңқ" II степени (2017).

Карьера

1986–1989 годах – служил в в/ч 58975 в составе Группы советских войск в Германии.

1989–1992 годах – проходил службу на различных должностях в воинской части 73842.

1992–1994 годах – проходил службу на различных должностях в воинской части 25744.

1994–1997 годах – слушатель Военной академии бронетанковых войск.

1997–2004 годах – проходил службу на руководящих должностях в воинских частях ВС РК.

2004–2006 годах – командир в/ч 31775.

2006–2006 годах – старший офицер Департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны РК.

2006–2007 - заместитель начальника штаба Управления командующего войсками РгК "Восток".

2007–2008 годах – заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальник управления боевой подготовки Управления командующего войсками РгК "Юг".

2008–2010 годах – слушатель Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

2010–2012 годах – первый заместитель командующего войсками регионального командования – начальник штаба Управления командующего войсками РгК "Юг".

2012–2013 годах – первый заместитель командующего войсками регионального командования – начальник штаба Управления командующего войсками РгК "Астана".

2013–2016 годах – командующий войсками РгК "Астана".

2016–2017 годах – начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил РК.

2017–2019 годах – проходил службу на должностях начальника Главного управления территориальной обороны – начальника территориальных войск Вооруженных Сил РК и начальника Департамента территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных Сил РК.

2019–2021 годах – начальник Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

С ноября 2021 года – заместитель Министра обороны Республики Казахстан.