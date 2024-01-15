Султан Камалетдинов стал первым заместителем министра обороны Казахстана
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Султан Камалетдинов назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Султан Камалетдинов родился 12 февраля 1965 году в селе Зеленга Володарского района Астраханской области. В 1986 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 1997-м – Военную академию бронетанковых войск. В 2010-м – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Воинское звание: генерал-лейтенант (2020).
Владение языками: казахский, русский
Награжден орденом "Даңқ" II степени (2017).
Карьера
1986–1989 годах – служил в в/ч 58975 в составе Группы советских войск в Германии.
1989–1992 годах – проходил службу на различных должностях в воинской части 73842.
1992–1994 годах – проходил службу на различных должностях в воинской части 25744.
1994–1997 годах – слушатель Военной академии бронетанковых войск.
1997–2004 годах – проходил службу на руководящих должностях в воинских частях ВС РК.
2004–2006 годах – командир в/ч 31775.
2006–2006 годах – старший офицер Департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны РК.
2006–2007 - заместитель начальника штаба Управления командующего войсками РгК "Восток".
2007–2008 годах – заместитель командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальник управления боевой подготовки Управления командующего войсками РгК "Юг".
2008–2010 годах – слушатель Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
2010–2012 годах – первый заместитель командующего войсками регионального командования – начальник штаба Управления командующего войсками РгК "Юг".
2012–2013 годах – первый заместитель командующего войсками регионального командования – начальник штаба Управления командующего войсками РгК "Астана".
2013–2016 годах – командующий войсками РгК "Астана".
2016–2017 годах – начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил РК.
2017–2019 годах – проходил службу на должностях начальника Главного управления территориальной обороны – начальника территориальных войск Вооруженных Сил РК и начальника Департамента территориальной обороны Генерального штаба Вооруженных Сил РК.
2019–2021 годах – начальник Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.
С ноября 2021 года – заместитель Министра обороны Республики Казахстан.