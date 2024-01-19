Судью осудили в Алматинской области
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Осужден судья Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.
Сообщается, что незаконная деятельность судьи была ранее пресечена Антикоррупционной службой совместно с Верховным Судом. Его обвинили в получении взятки от предпринимателя при пособничестве руководителя отдела взимания управления госдоходов Карасайского района за признание банкротами двух ТОО.
Суд приговорил судью к лишению свободы сроком на четыре года. Руководитель отдела взимания управления госдоходов Карасайского района должен уплатить штраф в размере 122,5 миллиона тенге, но при неуплате штрафа в установленные сроки, его заменят на лишение свободы. Взяткодатель получил три года шесть месяцев лишения свободы. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
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