Судью осудили в Алматинской области

Осужден судья Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.

Сообщается, что незаконная деятельность судьи была ранее пресечена Антикоррупционной службой совместно с Верховным Судом. Его обвинили в получении взятки от предпринимателя при пособничестве руководителя отдела взимания управления госдоходов Карасайского района за признание банкротами двух ТОО.

Суд приговорил судью к лишению свободы сроком на четыре года. Руководитель отдела взимания управления госдоходов Карасайского района должен уплатить штраф в размере 122,5 миллиона тенге, но при неуплате штрафа в установленные сроки, его заменят на лишение свободы. Взяткодатель получил три года шесть месяцев лишения свободы. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.