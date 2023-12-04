Стёкла автобусной остановки упали от ветра на людей в Астане

Два человека пострадали от падения стёкол автобусной остановки в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Аппарата акима района "Алматы" города.

На остановке Шу в направлении улицы Айнаколь из-за сильного порывистого ветра отошли стекла с крепления, после чего упали и разбились.

"В результате пострадали два человека. У мужчины закрытый перелом шейки правого бедра, госпитализирован в отделение политравмы МГБ№1. Женщина была обследована, ей оказана необходимая помощь, направлена на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

По информации акимата, до 8 декабря текущего года будут проведены ремонтно-восстановительные работы остановочного комплекса и установлены новые стекла. Восстановительные работы будут проведены за счет подрядной организации.

В отношении подрядной организации будет проведено расследование. Кроме того, рассматривается вопрос о расторжении с ним договора. Представители районного акимата поддерживают связь с пострадавшими. Подрядной организацией будет выплачена компенсация пострадавшим.