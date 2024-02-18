Студент Жетысуского университета вывел новый сорт кукурузы

Студент 2 курса Высшей школы естествознания Жетысуского университета имени И. Жансугурова Аскар Рахым вывел новый сорт радужной кукурузы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования.

Молодой ученый проявлял интерес к науке селекции со школьной скамьи. С 7 класса он начал заниматься осуществлением своей мечты – выведением нового сорта цветной кукурузы. Аскар поступил в Высшую школу естествознания Жетысуского университета на специальность агрономия. Спустя время он представил свой проект "Sweet Rainbow" на конкурсе "Jas galym", ориентированном на поддержку молодых ученых.

"Многие страны активно внедряют в практику выращивание цветной кукурузы. В Мексике выращивают кукурузу белого, черного, фиолетового, радужного и других цветов. Данный продукт обладает большим количеством полезных свойств по сравнению с обычной желтой. Однако мировые аналоги являются кормовыми и не вызывает интереса для употребления в пищу. А радужная кукуруза, выведенная мной, представляет собой лакомство. Оно содержит множество полезных веществ, важных для здоровья человека, таких как антиоксиданты, каротины, белки, витамины и другие. Спустя 5 лет работы над проектом моя кукуруза принесла свои первые семена со сладкими цветными зернами", - говорит Аскар Рахым.

Аскар планирует посвятить весь следующий год процессу размножения семян радужной кукурузы и увеличению производительности початков, а также кросс-селекции с сортом "Тройная сладость" для повышения урожайности. Затем он планирует оформить патент на разработанный им новый сорт и вывести на рынок "сладкую радужную кукурузу" собственного производства.

Жетысуский университет проводит внутренний конкурс "Jas galym", ориентированный на поддержку научных проектов студентов. Каждый год объем финансирования проектов увеличивается. Так, в 2023 году на поддержку молодых ученых было выделено 12 млн. тенге, а в 2024 году – 15 млн. тенге.