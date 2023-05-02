Студент и школьница погибли при невыясненных обстоятельствах в ВКО

Фото: BaigeNews.kz

Ученица шестого класса и студент колледжа погибли при невыясненных обстоятельствах в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

О якобы суициде двух несовершеннолетних — ученицы одной из школ Риддера и студента колледжа города Алтай — стало известно из соцсетей. Эту информацию прокомментировали в управлении образования ВКО.

"Факт смерти несовершеннолетних подтверждаем. Это студент и ученица шестого класса. Всё произошло не во время учебного процесса, а в выходные дни, когда дети были дома. Суицид это или нет, будет выяснять полиция", — сказала заместитель руководителя управления образования ВКО Алима Ақылбек.