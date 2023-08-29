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Строительство LRT: улицу Сыганак частично перекроют на три месяца

Сегодня, 11:28
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Baigenews.kz Сегодня, 11:28
Сегодня, 11:28
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Фото: Baigenews.kz

В рамках реализации проекта линии LRT проводятся работы по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Сыганак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

"С 29 августа ограничено движение по ул. Сыганак по южной стороне (направление в сторону моста) от ЖК "Номад" до улицы Акмешит (ЖК Европа палас). При этом сквозное движение через проспект Сыганак будет открыто по улицам Сауран и Акмешит.

Срок перекрытия до 30 ноября", - говорится в сообщении.

По указанным ограничениям изменений в движении общественного транспорта, проходящего на данном участке, не будет.

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