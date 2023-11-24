Строительство дорог до побережий Алаколя и Балхаша полностью завершат к концу 2024 года

Аким области Жетысу Бейбит Исабаев объяснил, почему затянулся ремонт дорог в направлении Балхаша и Алаколя, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Аким обасти Жетысу Бейбит Исабаев напомнил, что автодорога Алматы – Усть-Каменогорск с веткой в сторону Алаколя имеет республиканское значение. Её строительством занимаеся АО "НК "КазАвтоЖол". Основным генеральным подрядчиком выступила китайская национальная компания CITIC.

“Опять же - вопрос удорожания проекта. В позапрошлом году стороны долго рассматривали вопрос корректировки данного проекта. В конце концов в начале 2022 года стороны пришли к единому мнению, и этот проект заработал. В прошлом году мы завершили двухслойное асфальтовое покрытие”, - сказал аким.

Он сообщил, что третьим слоем в этом году покрыты 250 из 350 километров трассы из Алматы до Ушарала, то есть остаётся покрыть ещё 100 километров.

“Это мы оставили на следующий год. Потому что после октября природно-климатические условия не позволяют прокладывать асфальт”, - пояснил Исабаев.

Глава региона также отметил, что общая протяженность трассы Алматы – Балхаш составляет 137 километров. Она состоит из двух участков. Ремонт первого участка, от побережья Балхаша до станции Лепсы, полностью завершился в сентябре этого года. Сейчас проводится государственная приёмка. На следующем отрезке, от поворота усть-каменогорской трассы до Лепсы, буквально на днях завершена прокладка двухслойного асфальта на 50 километрах дороги.

“Остаётся 50 километров. На эти цели из республиканского бюджета выделено 2,3 миллиарда тенге. До марта-апреля 2024 года будем заниматься основанием дороги. С марта по октябрь будем класть двухслойный асфальт. К октябрю 2024 года трассу Усть-Каменогорск - Алматы до побережья Балхаша полностью завершим и сдадим”, - сообщил глава региона.

По словам акима, в следующем году начнётся строительство инженерно-коммуникационных сетей на побережье озера Балхаш - подведут воду, свет. На эти цели выделяется 7,9 миллиарда тенге. С 2025 года начнётся строительство зон отдыха, гостиниц, кемпингов.