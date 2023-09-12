Строительство АЭС: как в разных странах принимают решения

В мировой практике референдумы по вопросам атомной энергетики встречались неоднократно, есть и показательные примеры на постсоветском пространстве, отмечает политолог Алмас Аубекеров.

Ранее, выступая с посланием народу страны, Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что окончательное решение по строительству атомной электростанции будет принято посредством референдума.

По словам Аубекерова, предлагаемый Главой государства референдум может стать четвертым в истории независимого Казахстана. Если первые три касались проектов Конституции, то четвертый может стать уникальным – впервые граждане будут выражать свое волеизъявление по конкретному и очень важному для страны вопросу.

История проведения референдумов по вопросам атомной энергетики в различных странах мира.

Австрия

Австрия в 1970-х годах развивала ядерную программу. Планировалось запустить 6 АЭС. Первая австрийская АЭС (Цвентендорфская) была построена к 1978 году, но никогда не запускалась.

С 1974 года в Австрии начало набирать силу антиядерное движение. В попытках обелить ядерную энергетику в глазах населения, осенью 1976 года австрийское правительство запустило информационную кампанию. Ее результаты оказались прямо противоположными: количество мирных протестов росло на глазах, в газетах стали появляться статьи, критикующие ядерную программу.

Федеральный канцлер Австрии, надеясь на успешный исход, решил провести предложенное христианско-социальной партией общественное голосование по вопросу введения АЭС в эксплуатацию, и 5 ноября 1978 года состоялся референдум. При явке имеющих право голоса в 64,1%, 1 576 839 (49,53%) человек высказались за начало эксплуатации АЭС, и 1 606 308 (50,47%) проголосовали против. Разница всего в 30 тысяч голосов определила не только судьбу Цвентендорфской АЭС, но и положила конец всей ядерной программе страны.

Швеция

В Швеции с 60-х по 80-е годы прошлого века было построено и введено в эксплуатацию 15 энергоблоков на 5 АЭС. Причем все они были собственной разработки. Это позволило стране стать одним из мировых лидеров по "зеленой" энергетике, обеспечивающей до 40% общего объема генерации. Однако после происшедшей в 1979 году крупнейшей аварии на американской АЭС "Три-Майл-Айленд" в Швеции в 1980 году был проведен референдум, на котором жители высказались за постепенный отказ от атомной энергетики.

Позднее, посчитав свой энергетический баланс, шведское правительство инициировало в 2010 году отмену закона 1980 года в парламенте. Началась разработка программы развития атомных станций, которую не остановила даже авария на японской "Фукусиме". Ее реализацию затормозил приход партии "зеленых" к руководству страной.

На данный момент отношение шведского общества к ядерной энергетике оценивается как противоречивое. С одной стороны, по опросам спонсируемого шведскими ядерщиками агентства Analysgruppen уровень одобрения существующих и потенциального строительства новых АЭС составляет 46% на май 2021 г., в то время как опросы Гетеборгского университета показывают цифру в 37%, а количество противников ядерной энергетики оценивалось университетом в 43% на 2019 г.

Италия

Пример итальянской атомной программы ярко демонстрирует резкий рост радиофобии в обществе сразу после катастроф, связанных с АЭС. Италия, почти не имеющая собственных запасов угля, нефти и газа, во второй половине ХХ века стала одной из самых продвинутых в атомной отрасли стран, располагая 4 действующими АЭС.

В 1987 в Италии в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС прошел референдум о целесообразности использования атомной энергетики. Большинство граждан высказалось за отказ от мирного атома. Последняя АЭС Италии была остановлена в 1990 году.

В 2000-х годах правительство Сильвио Берлускони предпринимало попытки развить новую ядерную программу. В 2008 году к власти в правительстве пришло проатомно настроенное большинство, которое хотело уменьшить зависимость страны от нефти, газа и импортируемой электроэнергии. Атомная отрасль должна была стать главным элементом энергетической политики Италии. К 2030 году итальянцы хотели получать до 25% электроэнергии от своих АЭС.

В 2010 году проатомно настроенные власти провели информационную кампанию, пытаясь объяснить всю выгоду для страны, которую она получит благодаря АЭС. Это касалось как уменьшения стоимости электроэнергии, так и программы размещения АЭС с привлечением местного самоуправления. В свою очередь, итальянская оппозиция предложила провести референдум по поводу судьбы атомной энергетики в стране. Несмотря на все старания правительства не допустить этого, Кассационный суд страны 1 июня 2011 года постановил, что этот вопрос должен быть вынесен на всенародное голосование.

История не знает сослагательного наклонения, и сегодня мы не можем сказать наверняка, какие результаты показал бы референдум, если бы 11 марта 2011 года не произошла авария на японской "Фукусиме-1". Но одно известно точно, повлияло это событие на мнение итальянских граждан по поводу атомной энергетики явно не положительным образом. 13 июня 2011 года 94% итальянцев (явка составила приблизительно 57%), которые приняли участие в референдуме, проголосовали против предложенных премьером Берлускони планов по восстановлению атомной энергетики в стране.

Швейцария

В Швейцарии действуют 4 АЭС. Швейцарские власти начали подготовку к закрытию АЭС в 2011 году после катастрофы в Фукусиме. Первоначально план устанавливал, что последним годом эксплуатации АЭС будет 2034. Позднее предпринимались многократные попытки скорректировать принятое решение.

27 ноября 2016 года на референдум была вынесена инициатива партии зеленых, которая предложила ограничить срок службы атомных станций 45 годами и не строить новые. Если бы в стране поддержали идею зеленых, 3 старейших из 5 работающих реакторов были бы остановлены уже в 2017 году, еще один – в 2024, последний – в 2029. Законопроект был отвергнут 54,2% голосов. Примечательно, что в городах и деревнях вблизи атомных станций проголосовали против инициативы партии зеленых (то есть за АЭС) более 70% жителей.

21 мая 2017 года швейцарские избиратели проголосовали на референдуме по судьбе, предложенной правительством "Энергетической стратегии-2050". Референдум был организован противниками стратегии. Однако избиратели большинством голосов (58%) поддержали стратегию правительства. Утвержденный референдумом закон предусматривает постепенную замену АЭС гидроэлектростанциями, ветряками и солнечными батареями, а также сокращение потребления электроэнергии на 43% до 2035 года. Немедленного закрытия АЭС не предусмотрено, они будут работать пока позволяют нормы безопасности, но новых реакторов строить не станут.

Тайвань (частично признанное государство)

На данный момент на Тайване осталось 3 атомных энергоблока, 40-летний срок эксплуатации которых заканчивается до 2025 года. Правительство острова, сформированное после выборов 2016 года, продвигает политику отказа от атомной энергетики и закрытия оставшихся АЭС после окончания их 40-летнего срока эксплуатации.

Хотя на референдуме в 2018 году 60% проголосовавших высказалось за отмену антиядерной политики и против закрытия АЭС. На этом же референдуме большинство высказалось и за постепенный отказ от угольных и газовых станций. Тем не менее, эти результаты были проигнорированы.

В конце 2021 года состоялся еще один референдум, на котором одним из вопросов было поставлено предложение о возобновлении приостановленного в 2014 году строительства четвертой АЭС с двумя атомными блоками. Но предложение было отклонено, набрав 47% голосов против 52%.

Так что видимо после 2025 года Тайвань останется без атомной энергетики, хотя общественное мнение по этому поводу в стране неоднозначное. При этом электроэнергетика Тайваня более чем на 80% обеспечивается сжигаемым топливом – около 45% дает уголь, 35% сжиженный газ и его доля растет. Напомним, Тайвань – остров, и практически все топливо – привозное.

Болгария

Первая АЭС "Козлодуй" была запущена в Болгарии в 1974 году, в 1987 году было начато строительство второй станции "Белене", однако в 1990-м приостановлено и законсервировано. В 2008 году Болгария договорилась о достройке объекта с "Атомстройэкспортом" – подразделением "Росатома", однако из-за финансовых разногласий проект в течение следующих нескольких лет так и не был реализован.

27 января 2013 года в Болгарии состоялся референдум, на котором был поставлен следующий вопрос: "Должна ли развиваться атомная энергетика в Болгарии посредством строительства новой атомной электростанции?". Хотя избиратели большинством голосов (60,6%) поддержали строительство АЭС, из-за крайне низкой явки (20,2%), составившей меньше необходимых 60%, результаты референдума были признаны недействительными. При этом в городе Белене явка составила 70,5%, а за достройку АЭС высказались 94% избирателей.

Тем не менее, в феврале 2013 года парламент Болгарии решил заморозить проект. Уже позднее были попытки возобновить строительство с привлечением международных инвесторов, однако пандемия негативно сказалась на подобных планах. На данный момент Болгария решила отказаться от строительства АЭС "Белене", сосредоточившись на модернизации АЭС "Козлодуй".

Литва

На данный момент Литва импортирует все основные виды топлива и энергии: нефть, природный газ и каменный уголь. После закрытия Игналинской АЭС топливный баланс страны кардинально изменился – она стала энергодефицитной страной.

Игналинская АЭС в Литве была построена в 1983 году по похожему проекту с Чернобыльской АЭС и была признана Европейской комиссией слишком опасной. Игналинская АЭС вырабатывала около 70% электроэнергии, производимой в Литве. В соответствии со своими техническими возможностями, она могла бы работать до 2032 года. Однако Евросоюз, в 2004 году принимая Литву в свои ряды, обязал республику остановить АЭС.

12 октября 2008 года Литва провела референдум о продлении работы Игналинской АЭС на время, необходимое для строительства новой станции. Референдум был признан несостоявшимся из-за низкой явки избирателей – 47,6% избирателей из необходимых 50%. В то же время, большинство из тех, кто пришел на референдум (88,7%), высказались за продление работы АЭС.

14 октября 2012 года был проведен референдум со следующим вопросом: "Я поддерживаю строительство новой атомной электростанции в Литовской Республике". Учитывая недавнюю аварию на Фукусиме, неудивительно, что предложение было отвергнуто 65% голосов.

Таким образом, сначала в 2009 году была закрыта Игналинская АЭС, а затем был похоронен проект новой атомной станции. Литва, бывшая крупным экспортером электроэнергии, теперь стала сильно зависеть от энергетических поставок из других стран. Потребление электроэнергии в промышленности в 2019 году в сравнении с 1990 годом снизилось с 5,5 до 3,8 млрд кВт ч, на транспорте - с 212 до 78 млн кВт ч. Однако наибольшее снижение потребления электроэнергии за этот период произошло в сельском хозяйстве – с 2,7 до 0,2 млрд кВт ч.

В целом, по мнению политолога, проведение референдума по таким важным для страны вопросам является демократической и нужной практикой. При этом на результаты сильно влияют как внешние обстоятельства, так и степень просвещения граждан.