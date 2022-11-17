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Акорда Сегодня, 18:33
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Сегодня, 18:33
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Фото: Акорда

Стране нужны новые лица - политолог о реформах в Казахстане

Для Казахстана 2022-й стал годом перемен. После печальных событий января по всей стране прошла волна реформ и нововведений, направленных на создание справедливого общества. Новая концепция государственных, общественных и экономических реформ, озвученная президентом республики Касым-Жомарт Токаевым, получила название "Новый Казахстан". 

Политолог, общественный деятель и кандидат исторических наук Адиль Сайлаубек рассказал корреспонденту BaigeNews.kz о том, как по его мнению прошла подготовка к внеочередным выборам, о кандидатах, а также о своих ожиданиях от реализации конституционных реформ в стране. 

По его мнению, то, что внеочередные выборы анонсированы ещё в сентябре, дало возможность политическим объединениям и партиям подготовить своих кандидатов. 

"На пост президента Казахстана баллотируются шесть кандидатов. Желание быть главой республики изъявили 12 человек. Лично мне как политологу и общественнику очевидно, что из этих шести кандидатов есть один фаворит предвыборной гонки, у которого явное преимущество. Я говорю об этом открыто. Проблема других кандидатов в том, что их было слишком мало в медийном поле, не у всех из них есть опыт участия в решении крупных проблем страны, вызовах, которых, как вы помните, в этом году было немало. Были январские события, референдум и другие ситуации, в которых эти пятеро кандидатов никак себя не проявляли и следовательно не зарекомендовали. Но радует, что в своих программах они касаются социальных и экономических вопросов, предлагают альтернативные решения наболевших для всех казахстанцев проблем", - считает он. 

Политолог отметил, что данное противостояние - это возможность для кандидатов зарекомендовать и презентовать себя для дальнейшего роста политической карьеры.

"Тем более итоги выборов нельзя предугадать, как показывает мировая практика, бывают разные прецеденты. Стоит также отметить, что нам катастрофически не хватает новых лиц в политике, поэтому я только рад разнообразию", - сказал Сайлаубек. 

По его мнению, для народа очевидно, что с 2019 года закончилась эпоха суперпрезидентской власти, и в стране изменилось многое. Он не отрицает, что и ранее в Казахстане происходили важные реформы, которые заложили фундамент государственности, но именно сейчас пришла эра перемен. Нынешние реформы дают результат, больше работы ведётся с народом, который высказывает свое мнение в социальных сетях, открытых обсуждениях с представителями власти – и люди получают обратную связь. Спикер добавил, что это говорит о некой зрелости страны.

"Чтобы не повторились события января, властям нужно оперативно прорабатывать все заявки народа. Конечно, я не говорю, что после референдума сразу пришел Новый Казахстан. Но политический курс изменился. Думаю, что после выборов как минимум 40 процентов акимов и членов правительства будут заменены. А после февральских выборов уже около 80 процентов кадров изменится. А дальше маслихат и городские, и областные органы власти будут наполняться новыми людьми. Конечно, сама концепция Нового Казахстана звучит хорошо, но обывателю важен итоговый результат, а пока рано о нем говорить. По моим прогнозам, нам понадобится пять-шесть лет, чтобы искоренить коррупцию и другое неприятное наследие Старого Казахстана", - поделился своим прогнозом политолог. 

Он акцентировал внимание на том, что нашей стране нужны новые лица.

"Это важно для народа. Нужно больше молодёжи, больше идейных людей, которые будут заинтересованы в построении взвешенного, антикоррупционного политического курса. Я этого ожидаю. Хотелось бы увидеть игроков в возрасте от 35 до 45 лет со свежим взглядом. Это должно произойти обязательно. Как политолог я не понимаю позицию наших политтехнологов, которые не привлекают оппозиционно настроенных граждан к текущим процессам. Ведь это хорошо для государства, когда в его развитии участвуют люди с разными точками зрения. На этом и строится демократия", - подчеркнул Сайлаубек. 

Эксперт также обратил внимание на события, происходящие в соседних странах - Украине, России, Армении. Он считает, что казахстанцам нужно понимать важность того мира и согласия, которые царят в нашей стране.

"Мы стараемся всё решить дипломатически - это самый главный аспект нашего времени. Наша страна держит курс на мир не только в республике, но и во всем мире. Это особенно актуально в нынешней геополитической ситуации. Потому что нам нужны не революционные, а эволюционные перемены. Да, есть проблемы в сфере образования и медицины, да и в экономике. Новый Казахстан можно сравнить с ребёнком, который встаёт на ноги. Будут, конечно, ошибки, но главное на них не зацикливаться, а решать. Сейчас Токаев делает акцент на благосостоянии народа, поднимает зарплаты бюджетникам – врачам, учителям. У некоторых специалистов зарплаты выросли почти в два раза. Также у учителей, например, появился особый статус. Врачи после пандемии получили определённую защиту и поддержку. Судебные и исполнительные реформы уже работают. Конституционный суд обрел реальный статус и ясный функционал – за это нам нужно держаться", - заключил политолог. 

Поправки в конституционные законы, которые уже приняты, и те законопроекты, которые ещё изменят – всё направлено на то, чтобы государство работало демократично и для народа. Раньше многие госорганы функционировали только для того, чтобы показать результаты президенту или акимам, но теперь они будут отчитываться перед нами, перед народом, считает Сайлаубек. 

"Президент, которого мы изберём, сможет находиться у власти только семь лет, этого должно хватить для воплощения его политических амбиций. Могу с уверенностью сказать, что в ближайшие два-четыре года появится сильный политический игрок, который заявит о себе. И в будущём станет преемником избранного в это воскресение кандидата. Возможно, что таких персон будет даже несколько. Семь лет достаточный срок, чтобы полноценно заявить о себе и подготовиться к следующим выборам", - резюмировал он. 

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#политика #выборы #реформы
Артём Волков Журналист
Сегодня, 18:33
369
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