Стране нужны новые лица - политолог о реформах в Казахстане

Фото: Акорда

Для Казахстана 2022-й стал годом перемен. После печальных событий января по всей стране прошла волна реформ и нововведений, направленных на создание справедливого общества. Новая концепция государственных, общественных и экономических реформ, озвученная президентом республики Касым-Жомарт Токаевым, получила название "Новый Казахстан".

Политолог, общественный деятель и кандидат исторических наук Адиль Сайлаубек рассказал корреспонденту BaigeNews.kz о том, как по его мнению прошла подготовка к внеочередным выборам, о кандидатах, а также о своих ожиданиях от реализации конституционных реформ в стране.

По его мнению, то, что внеочередные выборы анонсированы ещё в сентябре, дало возможность политическим объединениям и партиям подготовить своих кандидатов.

"На пост президента Казахстана баллотируются шесть кандидатов. Желание быть главой республики изъявили 12 человек. Лично мне как политологу и общественнику очевидно, что из этих шести кандидатов есть один фаворит предвыборной гонки, у которого явное преимущество. Я говорю об этом открыто. Проблема других кандидатов в том, что их было слишком мало в медийном поле, не у всех из них есть опыт участия в решении крупных проблем страны, вызовах, которых, как вы помните, в этом году было немало. Были январские события, референдум и другие ситуации, в которых эти пятеро кандидатов никак себя не проявляли и следовательно не зарекомендовали. Но радует, что в своих программах они касаются социальных и экономических вопросов, предлагают альтернативные решения наболевших для всех казахстанцев проблем", - считает он.

Политолог отметил, что данное противостояние - это возможность для кандидатов зарекомендовать и презентовать себя для дальнейшего роста политической карьеры.

"Тем более итоги выборов нельзя предугадать, как показывает мировая практика, бывают разные прецеденты. Стоит также отметить, что нам катастрофически не хватает новых лиц в политике, поэтому я только рад разнообразию", - сказал Сайлаубек.

По его мнению, для народа очевидно, что с 2019 года закончилась эпоха суперпрезидентской власти, и в стране изменилось многое. Он не отрицает, что и ранее в Казахстане происходили важные реформы, которые заложили фундамент государственности, но именно сейчас пришла эра перемен. Нынешние реформы дают результат, больше работы ведётся с народом, который высказывает свое мнение в социальных сетях, открытых обсуждениях с представителями власти – и люди получают обратную связь. Спикер добавил, что это говорит о некой зрелости страны.

"Чтобы не повторились события января, властям нужно оперативно прорабатывать все заявки народа. Конечно, я не говорю, что после референдума сразу пришел Новый Казахстан. Но политический курс изменился. Думаю, что после выборов как минимум 40 процентов акимов и членов правительства будут заменены. А после февральских выборов уже около 80 процентов кадров изменится. А дальше маслихат и городские, и областные органы власти будут наполняться новыми людьми. Конечно, сама концепция Нового Казахстана звучит хорошо, но обывателю важен итоговый результат, а пока рано о нем говорить. По моим прогнозам, нам понадобится пять-шесть лет, чтобы искоренить коррупцию и другое неприятное наследие Старого Казахстана", - поделился своим прогнозом политолог.

Он акцентировал внимание на том, что нашей стране нужны новые лица.

"Это важно для народа. Нужно больше молодёжи, больше идейных людей, которые будут заинтересованы в построении взвешенного, антикоррупционного политического курса. Я этого ожидаю. Хотелось бы увидеть игроков в возрасте от 35 до 45 лет со свежим взглядом. Это должно произойти обязательно. Как политолог я не понимаю позицию наших политтехнологов, которые не привлекают оппозиционно настроенных граждан к текущим процессам. Ведь это хорошо для государства, когда в его развитии участвуют люди с разными точками зрения. На этом и строится демократия", - подчеркнул Сайлаубек.

Эксперт также обратил внимание на события, происходящие в соседних странах - Украине, России, Армении. Он считает, что казахстанцам нужно понимать важность того мира и согласия, которые царят в нашей стране.

"Мы стараемся всё решить дипломатически - это самый главный аспект нашего времени. Наша страна держит курс на мир не только в республике, но и во всем мире. Это особенно актуально в нынешней геополитической ситуации. Потому что нам нужны не революционные, а эволюционные перемены. Да, есть проблемы в сфере образования и медицины, да и в экономике. Новый Казахстан можно сравнить с ребёнком, который встаёт на ноги. Будут, конечно, ошибки, но главное на них не зацикливаться, а решать. Сейчас Токаев делает акцент на благосостоянии народа, поднимает зарплаты бюджетникам – врачам, учителям. У некоторых специалистов зарплаты выросли почти в два раза. Также у учителей, например, появился особый статус. Врачи после пандемии получили определённую защиту и поддержку. Судебные и исполнительные реформы уже работают. Конституционный суд обрел реальный статус и ясный функционал – за это нам нужно держаться", - заключил политолог.

Поправки в конституционные законы, которые уже приняты, и те законопроекты, которые ещё изменят – всё направлено на то, чтобы государство работало демократично и для народа. Раньше многие госорганы функционировали только для того, чтобы показать результаты президенту или акимам, но теперь они будут отчитываться перед нами, перед народом, считает Сайлаубек.