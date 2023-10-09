Стоимость высшего образования в Казахстане подорожала почти на 14%

Цены на услуги в сфере высшего образования в РК по итогам сентября текущего года выросли на 13,5% за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на finprom.kz.

По данным аналитиков, наибольшее удорожание было зафиксировано в Астане - на 26,2%. В тройке антилидеров также оказались Восточно-Казахстанская (плюс 25,3%) и Павлодарская (плюс 24,7%) области.

Кроме того, объём услуг в секторе увеличился на 7%. Большая часть услуг была оказана за счёт бюджета: на 73,8 млрд тг, плюс 4,3% за год. Услуг за счёт населения оказали на 51,6 млрд тг (плюс 14,9% за год), за счёт предприятий — на 3,8 млрд тг (минус 23,6%).

"Больше всего услуг в секторе традиционно оказали в Алматы: на 48,3 млрд тг — на 6,5% меньше, чем годом ранее. Доля мегаполиса составила 37,4% от РК. На второй строчке расположилась Астана: 23,6 млрд тг, плюс 17,7%. Замкнул тройку лидеров Шымкент: 10,7 млрд тг, годовой рост — на 38,6%", - пишет издание.

Большая часть услуг в области высшего образования была оказана государственными компаниями: на 73,5 млрд тг, частные компании оказали услуг на 54,2 млрд тг.

По информации правительства, на сегодняшний день государственный образовательный заказ позволяет охватывать грантами чуть более 40% выпускников школ. Однако к 2040 году, при сохранении существующих подходов, эта цифра сократится приблизительно до 15%.