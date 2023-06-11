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GLOBAL LOOK PRESS Сегодня, 13:21
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Сегодня, 13:21
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стас Пьеха попал в реанимацию

Российский певец Стас Пьеха госпитализирован в кардиореанимацию одной из клиник Москвы, передаёт BaigeNews.kz. 

Как сообщает Telegram-канал "112" певцу стало плохо сегодня ночью и ему вызвали бригаду скорой помощи. Пьеха жаловался на боли в сердце. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Как сообщает mk.ru, сам Пьеха прокомментировал новости оперативно: в соцсети он опубликовал фотографии с больничной койки и выразил надежду, что он там, "дай бог, ненадолго".

"Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность"... — написал певец. — Берегите сердце, спите, не перетруждайтесь, слушайте свой организм.

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Сегодня, 13:21
373
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