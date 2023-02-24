Стартовал приём заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz

Впервые в Казахстане проведут национальную премию Nauryz, передаёт BaigeNews.kz.

На сайте nauryz-awards.kz стартовал приём заявок. Он продлится до 15 марта.

В премии, организованной при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, могут принять участие сериалы, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов, на YouTube и других платформах с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.

Заявки могут подавать республиканские и региональные телевизионные вещательные компании, студии, продюсерские центры и другие организации медиаиндустрии, производящие сериалы.

Премия присуждается в 13 номинациях:

Лучший исторический сериал Лучший драматический сериал Лучший комедийный сериал Лучший вёб-сериал Лучший актёр Лучшая актриса Лучший актёр второго плана Лучшая актриса второго плана Лучший режиссёр Лучший сценарист Лучший оператор-постановщик Лучший монтаж Лучший саундтрек

Основная цель конкурса - поддержка развития сериального контента, популяризация казахстанских сериалов среди зрителей на отечественных и международных онлайн-платформах.

Имена победителей станут известны в марте, им будет вручена специальная статуэтка NAURYZ и награда в размере одного миллиона тенге.