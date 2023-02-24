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Стартовал приём заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Впервые в Казахстане проведут национальную премию Nauryz, передаёт BaigeNews.kz.
На сайте nauryz-awards.kz стартовал приём заявок. Он продлится до 15 марта.
В премии, организованной при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, могут принять участие сериалы, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов, на YouTube и других платформах с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.
Заявки могут подавать республиканские и региональные телевизионные вещательные компании, студии, продюсерские центры и другие организации медиаиндустрии, производящие сериалы.
Премия присуждается в 13 номинациях:
- Лучший исторический сериал
- Лучший драматический сериал
- Лучший комедийный сериал
- Лучший вёб-сериал
- Лучший актёр
- Лучшая актриса
- Лучший актёр второго плана
- Лучшая актриса второго плана
- Лучший режиссёр
- Лучший сценарист
- Лучший оператор-постановщик
- Лучший монтаж
- Лучший саундтрек
Основная цель конкурса - поддержка развития сериального контента, популяризация казахстанских сериалов среди зрителей на отечественных и международных онлайн-платформах.
Имена победителей станут известны в марте, им будет вручена специальная статуэтка NAURYZ и награда в размере одного миллиона тенге.
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