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Стартовал приём заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz Сегодня, 18:38
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Сегодня, 18:38
235

Стартовал приём заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz

Впервые в Казахстане проведут национальную премию Nauryz, передаёт BaigeNews.kz.

На сайте nauryz-awards.kz стартовал приём заявок. Он продлится до 15 марта. 

В премии, организованной при поддержке Министерства информации и общественного развития РК, могут принять участие сериалы, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов, на YouTube и других платформах с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.

Заявки могут подавать республиканские и региональные телевизионные вещательные компании, студии, продюсерские центры и другие организации медиаиндустрии, производящие сериалы.

Премия присуждается в 13 номинациях:

  1. Лучший исторический сериал
  2. Лучший драматический сериал
  3. Лучший комедийный сериал
  4. Лучший вёб-сериал
  5. Лучший актёр
  6. Лучшая актриса
  7. Лучший актёр второго плана
  8. Лучшая актриса второго плана
  9. Лучший режиссёр
  10. Лучший сценарист
  11. Лучший оператор-постановщик
  12. Лучший монтаж
  13. Лучший саундтрек

Основная цель конкурса - поддержка развития сериального контента, популяризация казахстанских сериалов среди зрителей на отечественных и международных онлайн-платформах.

Имена победителей станут известны в марте, им будет вручена специальная статуэтка NAURYZ и награда в размере одного миллиона тенге.

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#премия #кино #МИОР
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:38
235
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