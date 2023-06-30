Стало известно, кто устроил стрельбу в аэропорту Кишинёва

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Стрельбу в аэропорту Кишинёва открыл 43-летний гражданин Таджикистана. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, передаёт BaigeNews.kz.

"Серьезный инцидент с безопасностью в международном аэропорту Кишинева. 43-летнему гражданину Таджикистана запретили въезд в Республику Молдова по соображениям безопасности. Во время его сопровождения в стерильную зону для депортации, он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, отобранного у пограничника", - написал ", - написал Речан на своей странице в Facebook.

Ещё один человек, пассажир, ранен. Им занимаются врачи.

Премьер выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что правительство окажет им необходимую помощь.