- Минэкологии не обнаружило туш погибших тюленей на побережье Каспийского моря 23:17 163
- Стало известно, кто устроил стрельбу в аэропорту Кишинёва 22:53 287
- Строительный кран упал на дом в Балхаше 22:38 291
- Выстрелы прогремели в аэропорту Кишинёва, есть жертвы 21:45 464
- Ребёнок умер от укуса змеи в Алматинской области 21:36 584
- Займы на 923 млрд тенге выдали по программе "7-20-25" в Казахстане 21:19 326
- Как отметят День домбры в Алматы 20:42 363
- Астанинские свалки видно из космоса: как в акимате решают проблему 20:15 371
- В акимате Астаны назвали основные причины стихийных свалок 20:00 404
- Назначен глава аппарата Минпросвещения 19:42 403
- BaigeNews LIVE: Закрытие первой сессии парламента РК восьмого созыва 19:27 341
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 19:13 470
- Ironman Kazakhstan состоится в Астане 2 июля 19:00 385
- "Кайсар" и Olimpbet подписали спонсорский контракт сроком на три года 18:48 380
- Узнать за 5 минут: Все что нужно знать о легализации иностранных авто в Казахстане 18:43 455
- Токаев наградил орденами и медалями пожарных и полицейских 18:35 348
- Крупный пожар тушат в Уральске 18:22 410
- Сын Михаила Ефремова выпал из окна в Москве 18:04 2205
- Декарбонизация 2060: куда Казахстан будет девать уголь? 17:54 461
- Камыш не могут потушить на территории Иле-Балхашского резервата 17:44 546
- Бруцеллёз выявили у 19 жителей Кызылординской области 17:26 442
- Сплошное видеонаблюдение в колониях. Как это выглядит, показали в МВД 17:25 468
- Актер из сериала "Игра в кальмара" запросил 1 млн долларов за эпизод в новом сезоне 17:08 577
- 53-летняя модель Найоми Кэмпбелл стала матерью 17:06 610
- Президенту показали "Дактилоскопическую регистрацию" 16:31 449
- Токаеву презентовали приложение по выявлению злостных нарушителей ПДД 16:24 444
- Назначен новый аким Талдыкоргана 16:23 465
- Аким Астаны прокомментировал жуткое ДТП у столба LRT 16:08 821
- 465 жал извлекли из двух братьев после нападения роя пчёл 15:53 514
- Тарифы на воду в Астане вырастут на 15-20% 15:42 461
- За воровство 162 млн тенге посадили руководство водоснабжающей организации в ЗКО 15:08 511
- Теперь казахский язык есть и в Telegram 15:01 543
- Это только совпадение: Касымбек о своём походе в Акорду и увольнении Кульгинова 14:57 561
- Гульмира Сатыбалды осуждена на восемь лет 14:25 527
- Почему в Астане часто ремонтируют дороги, пояснил аким 14:23 507
- Война с контрафактом в Алматы: когда начнутся проверки бизнеса? 14:21 542
- На пустыре возле ТРЦ "Керуен" в Астане построят сквер 14:07 645
- Объём озера Большой Талдыколь увеличат в пять раз — аким Астаны 13:46 615
- Зимой в квартирах будет прохладно - в Казахстане начнут экономить отопление 13:42 608
- "Криминалитет пытается ставить политические условия" - глава государства 13:27 1189
- В городах и сёлах не должно быть рекламы букмекерских контор — депутат 13:26 450
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 13:20 650
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 13:05 1044
- Обманутые паломники в Мекке: Токаев поручил разобраться 12:49 625
- "Молодёжь плохо знает законы" - президент поручил полицейским начальникам посещать школы 12:40 775
- 300 убийств совершили домашние агрессоры за два года в Казахстане 12:31 869
- Профессия полицейского должна стать уважаемой — Токаев провёл заседание в МВД 12:23 659
- 17-летний мошенник на миллионы развёл пенсионеров в Петропавловске 12:12 631
- Казахстанцам планируют списывать мошеннические кредиты 12:09 489
- На 46 млн тенге обманула кызылординцев финпирамида 11:51 506
- "Исчезли 24 миллиарда тенге" — депутат о строительстве инженерных сетей в регионах 11:51 501
- Январские события: похищенное оружие нашли возле могил в Таразе 11:46 572
- "Уволились по собственному желанию" — Жамаубаев о сотрудниках Минфина, игравших в казино 11:31 643
- Будет ли доллар стоить 500 тенге, ответили в Нацбанке 11:11 598
- На ремонт теплосетей в Костанайской области выделили рекордные 14 млрд тенге 11:10 699
- Доходное дело: куда казахстанцам вложить сбережения в 2023 году 10:53 649
- Костанайцев пытались завербовать на войну в Украине — прокуратура 10:51 861
- Водитель трамвая сбил пешехода насмерть и уехал с места ДТП в Павлодаре 10:10 634
- В Казахстане День печати будут отмечать 2 февраля 09:52 571
- Kaspi стал №1 в рейтинге казахстанских банков 09:50 641
- Депутаты парламента ушли на каникулы 09:36 504
- Минэнерго опубликовало новые цены на газ, которые будут действовать с 1 июля 09:20 986
- Пенсионеры Караганды отдали фальшивым полицейским более 15 млн тенге 08:30 670
- Мародёры начали орудовать в охваченном беспорядками Париже 07:55 926
- Геннадий Головкин начал переговоры по бою в Казахстане 06:45 1816
- Сожжённые авто и магазины: акции протеста продолжаются во Франции 05:25 635
- Мадонну выписали из больницы 04:37 656
- В WhatsApp появилась функция Telegram 03:50 628
- Водитель автобуса осуждён за смертельный наезд на ребёнка в Костанае 02:28 712
- Международная школа журналистики появится в Казахстане 01:15 685
- В Туркменистане появился первый в стране "умный" город 00:43 926
- "Экибастузтеплоэнерго" проиграло в суде автовокзалу 29.06.2023 668
- Казахстанка стала чемпионкой на Europe Triathlon Cup Wels 29.06.2023 775
- Почти 100 кг незаконно выловленного осетра изъяли в Мангистауской области 29.06.2023 724
- Дебош устроил на борту самолёта житель Астаны 29.06.2023 844
- Сборная Казахстана взлетела в рейтинге FIFA 29.06.2023 903
- В каком городе Казахстана больше всего парков, рассказали в Бюро нацстатистики 29.06.2023 974
- Омбудсмен рассказал как искоренить домашнее насилие и пытки в Казахстане 29.06.2023 665
- Запрет на продажу полиэтиленовых пакетов хотят ввести в Кыргызстане 29.06.2023 924
- Апелляция оставила в силе приговор Жанболату Мамаю 29.06.2023 796
- LOADING...
Сегодня, 22:53
289
289Фото: pxhere.com
Стало известно, кто устроил стрельбу в аэропорту Кишинёва
Стрельбу в аэропорту Кишинёва открыл 43-летний гражданин Таджикистана. Об этом сообщил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, передаёт BaigeNews.kz.
"Серьезный инцидент с безопасностью в международном аэропорту Кишинева. 43-летнему гражданину Таджикистана запретили въезд в Республику Молдова по соображениям безопасности. Во время его сопровождения в стерильную зону для депортации, он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, отобранного у пограничника", - написал ", - написал Речан на своей странице в Facebook.
Ещё один человек, пассажир, ранен. Им занимаются врачи.
Премьер выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что правительство окажет им необходимую помощь.
Поделитесь:
-
Trend news
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 1239
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 1825
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 1199
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 1422
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 1116
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 1603
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 1399
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 1263
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 1120
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 1006
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 1874
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 1113
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 2960
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 1637
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 157449
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 1063
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 3087
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 3830
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 3256
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 2555
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 1615
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 6079
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 1727
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 20809
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 2602
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 14506
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 4091
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 10250
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 1993
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 3615
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 2601
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 2749
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 2860
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 2753
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 2811
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 2273
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 2958
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 26698
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2024
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 2629
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 2529
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 2471
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 2258
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 2884
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 2373
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 3228
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 10900
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 29252
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 2110
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 2201
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 2445
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 7841
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 2380
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 3214
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 35898
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 6430
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 3107
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 4804
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 2510
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 3276
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 4280
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 2480
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 2769
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 2624
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 3028
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 10829
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 2655
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 8556
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 4334
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 3876
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 3096
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 2598
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 3850
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 3848
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 4378
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 5373
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 3222
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 3149
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 3364
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 51156
-
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 19:13 466
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 13:20 649
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 13:05 1040
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 1122
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 933
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 831
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 935
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 855
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 912
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 1149
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 1479
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 1351
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 1064
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 2087
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 1459
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 1813
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 2333
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 1634
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 1532
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 37577
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 1470
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 2084
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 1916
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 1783
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 2413
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2002
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2104
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 2494
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 2387
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 2740
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 2688
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 3476
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 2891
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 2666
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 2363
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 2298
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 3009
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 3753
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 3197
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 2411
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 2525
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 3125
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 2280
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 2785
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 2713
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 3059
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 2957
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2889
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 2782
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 3425
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 5047
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 3152
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4898
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4022
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 3673
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 3149
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 4070
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 2959
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 3375
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 4457
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 3093
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 3797
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 3127
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 3067
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 2733
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 3330
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 7832
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 3906
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 2550
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 2929
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 3447
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 3395
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 3068
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 3459
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 3611
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 5928
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 3727
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4897
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 4112
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 3725