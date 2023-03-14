Стали известны экономически отстающие области Казахстана

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По итогам января-февраля по основным макропоказателям рост отмечен в Абайской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Павлодарской областях, городах Алматы и Шымкенте. Наименьших показателей достигли в Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Улытауской и Жетысуской областях. Об этом в Астане на заседании правительства во вторник рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

"В целом экономика страны с начала года показывает уверенный рост. Объём ВВП за два месяца увеличился на 4,3 процента к соответствующему периоду прошлого года. Наблюдается положительная и устойчивая динамика в реальном секторе экономики. В обрабатывающей промышленности производство выросло на 2,5 процента, строительство — почти на 13 процентов, сельское хозяйство — на четыре процента и производство услуг на пять процентов. Положительная тенденция отмечается в машиностроении — 31 процент, в том числе автомобилестроении — 46 процентов, производстве локомотивов и вагонов — на 34 процента. Рост производства в фармацевтике составил почти 17 процентов, химической промышленности — 3,5 процента, лёгкой промышленности — 34 процента. Выпуск продуктов питания увеличился на 10 процентов, минеральной продукции — на восемь процентов, готовых металлических изделий — 12,5 процента. Нефтепереработка выросла на 5,5 процента", — добавил Смаилов.

Рост также фиксируется в секторе производства электроэнергии — на 4,5 процента, добыче металлических руд — 2,5 процента.