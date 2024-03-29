Сразу несколько автобусов изменили схему движения в Астане

Из-за ремонтных дорог по проспекту Туран в Астане свой маршрут изменили сразу несколько автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"До приведения дорожного покрытия в соответствующее состояние для проезда, временно изменена схема движения маршрутов №№ 26, 40, 42, 49, 84. Просим заранее планировать свой маршрут", - сообщили ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой можете ознакомиться на картинке.





